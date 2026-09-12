Севастопольские боксеры привезли медали в копилку города

Боксеры Севастополя показали высокие результаты на соревнованиях.Воспитанники СШОР № 4 и региональной федерации бокса успешно выступили в Краснодарском крае и Анапе, завоевав награды в личном и командном зачетах.
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