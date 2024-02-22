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«На всеобщее обозрение мы не выносим», – сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой прокомментировал слухи о беременности своей девушки

«На всеобщее обозрение мы не выносим», – сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой прокомментировал слухи о беременности своей девушки

В СМИ активно обсуждают беременность избранницы сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Узнав об этом, Василий решил откровенно ответить на вопрос о скором пополнении в семействе.

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