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Ивановские новости

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В Ивановской области открылись 698 избирательных участков, губернатор уже проголосовал

В Ивановской области открылись 698 избирательных участков, губернатор уже проголосовал

Станислав Воскресенский проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Авдотьино. Всего в регионе работают 698 участков.

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