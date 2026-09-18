В Ивановской области открылись 698 избирательных участков, губернатор уже проголосовал

Станислав Воскресенский проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Авдотьино. Всего в регионе работают 698 участков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым