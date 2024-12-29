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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» выиграл 5 гостевых матчей подряд всухую в Серии А впервые с 60-х

«Интер» разгромил на выезде «Кальяри» (3:0). Миланцы выиграли 5 гостевых матчей подряд всухую в одном чемпионате Серии А в третий раз и впервые с сезона-1966/67.

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