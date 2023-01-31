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Генменеджер «Аризоны» о дедлайне: «Мы открыты для всего в значительной степени. Команда сейчас на правильном пути»

Генеральный менеджер «Аризоны» заявил, что команда открыта для обменов перед дедлайном. Он запланирован на 3 марта.

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