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Цифровой рубль может стать серьезным препятствием для коррупционеров

Цифровой рубль может стать серьезным препятствием для коррупционеров

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Цифровой рубль может стать серьезным препятствием для коррупционеров и тех, чей бизнес строится на доступе к административному ресурсу.

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