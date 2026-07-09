«Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин

Американцы рассматривают Украину как ресурсную базу из минералов и плодородной земли. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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