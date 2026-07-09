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«Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин

«Минералы, земля – это в наших интересах» – Трамп напомнил Зеленскому, кто на Украине хозяин

Американцы рассматривают Украину как ресурсную базу из минералов и плодородной земли. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с диктатором Зеленским в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Старый пукан захотел наших земель? Губа не дура! Придётся рассчитаться Аляской!🤠👍👈👀
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4 н.