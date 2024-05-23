Выплату в размере 200 тысяч рублей для женщин в возрасте до 25 лет за рождение каждого ребенка предлагают ввести в России депутаты.
В Госдуму внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Мамонов
Главное чтобы эта инициатива если она будет принята распостранялалась только на представительниц коренных народов России по праву рождения , и ни в коей мере не касалась понаехавших жен мастурбеков и абдуллолхов плодящих своих личинок как крысы или тараканы . Россияне не должны оплачивать размножение черножопой азиатской саранчи ( детенышей азиатов ) на наших исконно Российских землях.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии