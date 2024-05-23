В Госдуму внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет

Михаил Мамонов

Главное чтобы эта инициатива если она будет принята распостранялалась только на представительниц коренных народов России по праву рождения , и ни в коей мере не касалась понаехавших жен мастурбеков и абдуллолхов плодящих своих личинок как крысы или тараканы . Россияне не должны оплачивать размножение черножопой азиатской саранчи ( детенышей азиатов ) на наших исконно Российских землях.