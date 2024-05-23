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В Госдуму внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет

В Госдуму внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет

Выплату в размере 200 тысяч рублей для женщин в возрасте до 25 лет за рождение каждого ребенка предлагают ввести в России депутаты.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
Главное чтобы эта инициатива если она будет принята распостранялалась только на представительниц коренных народов России по праву рождения , и ни в коей мере не касалась понаехавших жен мастурбеков и абдуллолхов плодящих своих личинок как крысы или тараканы . Россияне не должны оплачивать размножение черножопой азиатской саранчи ( детенышей азиатов ) на наших исконно Российских землях.
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