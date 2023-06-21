В Хабаровском крае военнослужащие ВВО, заключившие первые контракты, осваивают стрельбу и различных видов стрелкового оружия

На данном этапе обучения личный состав проходит одиночную подготовку, по его завершению военнослужащие ВВО приступят к боевому слаживанию в составе мотострелковых подразделений.
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