Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдат Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдатБойцы спецназа «Ахмат», действующие в Серебрянском лесничестве, обнаружили «полевую киностудию» ВСУ, где снимались ролики о «победах» украинской армии.