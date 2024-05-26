Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдат Алаудинов: Бойцы «Ахмата» обнаружили в Серебрянском лесничестве «киностудию» ВСУ с муляжами трупов российских солдатБойцы спецназа «Ахмат», действующие в Серебрянском лесничестве, обнаружили «полевую киностудию» ВСУ, где снимались ролики о «победах» украинской армии.
Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Кто как умеет так и воюет
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15 час.
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