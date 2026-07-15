Орловский университет сделал ставку на инженерный опыт Донбасса

В рамках гуманитарной миссии и.о. ректора ОГУ имени Тургенева Павел Меркулов и ректор Луганского государственного университета имени Даля Виктор Рябичев подписали соглашение о научно-образовательном сотрудничестве.
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