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Орловский университет сделал ставку на инженерный опыт Донбасса

Орловский университет сделал ставку на инженерный опыт Донбасса

В рамках гуманитарной миссии и.о. ректора ОГУ имени Тургенева Павел Меркулов и ректор Луганского государственного университета имени Даля Виктор Рябичев подписали соглашение о научно-образовательном сотрудничестве.

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