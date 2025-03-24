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Наемник из Грузии Надим Хмаладзе приговорен к 14 годам в ДНР

Наемник из Грузии Надим Хмаладзе приговорен к 14 годам в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил грузинского наемника Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы. Хмаладзе был признан виновным в участии в боевых действиях против ДНР и российских войск, получая за это вознаграждение в 745 тысяч рублей.

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