Наемник из Грузии Надим Хмаладзе приговорен к 14 годам в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил грузинского наемника Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы. Хмаладзе был признан виновным в участии в боевых действиях против ДНР и российских войск, получая за это вознаграждение в 745 тысяч рублей.