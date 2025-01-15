Приморцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии за 2024 год

В 2024 году топ-20 наиболее «дорогих» специалистов Приморья возглавили топ-менеджеры, бортпроводники и геодезисты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного российским рекрутинговым онлайн-ресурсом hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии