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Приморцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии за 2024 год

Приморцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии за 2024 год

В 2024 году топ-20 наиболее «дорогих» специалистов Приморья возглавили топ-менеджеры, бортпроводники и геодезисты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного российским рекрутинговым онлайн-ресурсом hh.

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