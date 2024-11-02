Минобороны: 24 украинских дрона перехвачены и уничтожены над 7 регионами России

Средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Восемь БпЛА сбиты над территорией Курской области, восемь - над территорией Брянской области, два - над территорией Белгородской области, три - над территорией Орловской области.
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