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Более 10 БПЛА атаковали Воронежскую область минувшей ночью

Более 10 БПЛА атаковали Воронежскую область минувшей ночью

Большая часть беспилотников была нацелена на нефтебазу в Лискинском районе.Три района Воронежской области ночью 16 января атаковали более 10 вражеских БПЛА, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

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