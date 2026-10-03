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test mazurok

2 подписчика
🍄‍🟫В Крыму скоро начнется сезон тихой охоты

🍄‍🟫В Крыму скоро начнется сезон тихой охоты. Грибникам напомнили о безопасности в лесу Перед походом обязательно стоит смотреть прогноз погоды: осенью ночью уже холоднее.

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