🍄🟫В Крыму скоро начнется сезон тихой охоты. Грибникам напомнили о безопасности в лесу Перед походом обязательно стоит смотреть прогноз погоды: осенью ночью уже холоднее.
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