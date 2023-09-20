Сенатор Пушков считает, что Киев растрачивает кредит поддержки со стороны Запада

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Украина постепенно растрачивает кредит поддержки, который ей выдали страны Запада в расчете на быстрый успех в противостоянии с Россией.
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Украина постепенно растрачивает кредит поддержки, который ей выдали страны Запада в расчете на быстрый успех в противостоянии с Россией.
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