Газета.ру

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Сенатор Пушков считает, что Киев растрачивает кредит поддержки со стороны Запада

Сенатор Пушков считает, что Киев растрачивает кредит поддержки со стороны Запада

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Украина постепенно растрачивает кредит поддержки, который ей выдали страны Запада в расчете на быстрый успех в противостоянии с Россией.

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