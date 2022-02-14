«Астон Мартин» выпустил ролик с первой обкатки болида новой «Ф-1»

«Астон Мартин» выпустил ролик с первой обкатки болида новой «Ф-1»

«Астон Мартин» поделился видео со съемочного дня AMR22. «Прибавьте громкость и погрузитесь в визуальную и звуковую атмосферу новой эры «Ф-1», – сообщил «Астон Мартин» в соцсетях.

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