Москва выступила против размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане

Москва считает категорически недопустимым размещение инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Афганистана, а также в соседних с ним государствах.
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