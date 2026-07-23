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Полина Диброва подает в суд на Елену Товстик после ее громких обвинений

Полина Диброва подает в суд на Елену Товстик после ее громких обвинений

Полина Диброва намерена обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила ее адвокат Марина Дубровская, комментируя конфликт с Еленой Товстик, которая ранее опубликовала ряд резких заявлений в адрес Дибровой.

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