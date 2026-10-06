Перу: Работник общественного транспорта был застрелен, когда неизвестные вооруженные люди устроили засаду на его автомобиль возле его дома на Авенида Баньос дель Инка в Индепенденсии, Лима, рано утром 5 октября.
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