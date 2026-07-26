ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины

Политика как она есть

Армия России минувшей ночью нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Чернигове, а также в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.