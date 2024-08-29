Вернусь и всё прощу: лейбористы пытаются повернуть вспять последствия Брексита

Премьер-министр Великобритании отправился в главные европейские столицы. Цель, о которой лидер лейбористов заявлял еще до назначения, — налаживание связей, испорченных со времени выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
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