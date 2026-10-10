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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горбенко после 3:4 от «Адмирала»: «Спонсоров и родителей не выбирают – на потерю спонсора «Лада» повлиять не может. Молодцы, что не сломались, перевернули игру, но удаления нас подкашивают»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Игорь Горбенко оценил игру команды против « Адмирала » (3:4 ОТ) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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