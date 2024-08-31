Пленный солдат ВСУ Стегарь рассказал, как их силой гнали в Курскую область

О том, как солдат ВСУ силой гнали на убой в Курскую область, рассказал военнопленный.Военнопленный ВСУ Арсен Стегарь рассказал о том, что командование гнало их в Курскую область – буквально на убой.
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