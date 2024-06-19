Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 430 подписчиков

Армения готовится к удару по СНГ? Генсек Лебедев ответил, так ли это

Армения готовится к удару по СНГ? Генсек Лебедев ответил, так ли это

Армения не посылала никаких сигналов о желании ослабить участие в СНГ, по крайней мере сейчасГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью ТАСС, что Армения не подавала никаких сигналов о желании покинуть организацию или ослабить своё участие в ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх