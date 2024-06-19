Армения готовится к удару по СНГ? Генсек Лебедев ответил, так ли это

Армения не посылала никаких сигналов о желании ослабить участие в СНГ, по крайней мере сейчасГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью ТАСС, что Армения не подавала никаких сигналов о желании покинуть организацию или ослабить своё участие в ней.