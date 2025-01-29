Астроном допустил возможное столкновение астероида с Землей в 2032 году

Открытый в декабре прошлого года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. Об этом 29 января сообщил астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий.
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