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Петербургский дневник

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Яндекс Карты представили новые нейросетевые рекомендации мест в Санкт-Петербурге

Яндекс Карты представили новые нейросетевые рекомендации мест в Санкт-Петербурге

Они отображаются в виде фотометок Яндекс Карты обновили систему рекомендаций, внедрив нейросеть, которая изучает предпочтения жителей Санкт-Петербурга и предлагает наиболее подходящие места – от популярных ресторанов в городе до интересных локаций.

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