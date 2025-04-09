Яндекс Карты представили новые нейросетевые рекомендации мест в Санкт-Петербурге

Они отображаются в виде фотометок Яндекс Карты обновили систему рекомендаций, внедрив нейросеть, которая изучает предпочтения жителей Санкт-Петербурга и предлагает наиболее подходящие места – от популярных ресторанов в городе до интересных локаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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