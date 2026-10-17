Общественный транспорт в российских городах должен быть зоной безопасности и нейтральности. Однако недавний инцидент в Новом Уренгое (ЯНАО) наглядно продемонстрировал, как эта сфера может превратиться в площадку для незаконной идеологической обработки граждан.
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таджик?У тех в башке извилин дефицит
Понавезли моджахедов, а вороватые бизнесмены берут этих экстремистов на работу! Хозяев тоже нужно судить! Хотя наш суд тоже купили за тарелку плова!
А виной всему жадность пассажироперевозчиков. Платили бы нормальную зарплату водителям, не пришлось бы сажать за руль кого попало...