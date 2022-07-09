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Financial Times сообщает, что союзники Джонсона намерены помешать экс-главе Минфина Сунаку стать его преемником

Financial Times сообщает, что союзники Джонсона намерены помешать экс-главе Минфина Сунаку стать его преемником

Союзники Бориса Джонсона, который в четверг объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, намерены помешать стать его преемником экс-министру финансов Риши Сунаку.

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