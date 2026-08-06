Прокуратура Брянской области открыла горячую линию для пострадавших от ударов ВСУ

Районные прокуроры лично контролируют ситуацию и координируют помощь пострадавшим в регионе.В Брянской области прокуратура организовала работу горячей линии для жителей, пострадавших от ударов Вооружённых сил Украины.
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