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Царьград

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Прокуратура Брянской области открыла горячую линию для пострадавших от ударов ВСУ

Прокуратура Брянской области открыла горячую линию для пострадавших от ударов ВСУ

Районные прокуроры лично контролируют ситуацию и координируют помощь пострадавшим в регионе.В Брянской области прокуратура организовала работу горячей линии для жителей, пострадавших от ударов Вооружённых сил Украины.

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