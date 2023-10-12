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62ИНФО | Новости Рязани

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Строительство футбольного манежа в Мервине завершилось

Строительство футбольного манежа в Мервине завершилось

В настоящее время идёт подготовка документации для ввода манежа в эксплуатацию, отметил чиновник. Футбольный манеж в Мервине должны были открыть в 2021 году, однако первый подрядчик сорвал сроки строительства.

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