НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

95 подписчиков

Остается открыт для диалога: Песков оценил возможность контактов Путина и Макрона

Остается открыт для диалога: Песков оценил возможность контактов Путина и Макрона

Остается открыт для диалога: Песков оценил возможность контактов Путина и Макрона Ирэн ОрлонскаяОтсутствие контакта между Россией и Францией на высшем уровне несмотря на готовность Президента Путина к диалогу было подтверждено администрацией президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх