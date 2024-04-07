Остается открыт для диалога: Песков оценил возможность контактов Путина и Макрона Ирэн ОрлонскаяОтсутствие контакта между Россией и Францией на высшем уровне несмотря на готовность Президента Путина к диалогу было подтверждено администрацией президента.
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