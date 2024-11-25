Telegraf: Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию

Депутаты работают над тем, чтобы вернуть эту норму в Уголовный кодекс Верховная рада утвердила внесение изменений в статью 77 Уголовного кодекса Украины, согласно которым конфискация имущества исключается из перечня наказаний за коррупционные преступления, передает Telegraf.