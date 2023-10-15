Путин: конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать со спецоперацией на Украине

Ближневосточный конфликт нельзя сравнивать со специальной военной операцией (СВО) Москвы на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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