Учитель подала в суд на родителей ученика за то, что он ее сфотографировал

Конфликт учителя и ученика из-за фотографии, попавшей в классный чат, дошел до суда. В октябре прошлого года на уроке биологии в школе № 79 семиклассник сделал снимок записанного на доске домашнего задания, в кадр попала учитель.
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