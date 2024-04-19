В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в краже табуна лошадей

Злоумышленники 30 километров гнали животных, чтобы в последующем сбыть в виде мяса. В ОМВД России по Чернышевскому району поступило сообщение о хищении с пастбища 12 лошадей, общая стоимость которых оценивается на сумму около 700 000 рублей.