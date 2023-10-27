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Посол Даурен Абаев: "Казахстан и Россия дружить обречены"

Посол Даурен Абаев: "Казахстан и Россия дружить обречены"

Даурен Абаев заявил о стратегическом партнёрстве Казахстана с Россией.Посол Казахстана в России Даурен Абаев в ходе приёма в Москве по случаю Дня Республики охарактеризовал отношения между двумя странами.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Я думаю ,что Верховный не такой дурак чтобы верить юртовским....
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