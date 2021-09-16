В Холмогорском районе местные жители перевернулись на болотоходе. Один мужчина погиб

64-летнего жителя Холмогорского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности.По версии следствия, 27 июля 2021 года обвиняемый за рулём кустарно изготовленной самоходной машиной (болотохода- вездехода), решил пересечь реку Пукшеньга.
64-летнего жителя Холмогорского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности.По версии следствия, 27 июля 2021 года обвиняемый за рулём кустарно изготовленной самоходной машиной (болотохода- вездехода), решил пересечь реку Пукшеньга.
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