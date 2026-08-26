Наши! Прошли через ад и дождались Россию: как наши военные провели целую операцию, чтобы спасти семью «подземных жителей» Донбасса

Военкор Стешин пообщался с семьей, спасенной из пригорода Константиновки 26 августа 2026 Дмитрий СТЕШИН В операции по спасению застрявших под Константиновкой оказалось множество звеньев и ни одно не порвалось! Фото: Александр Полегенько/ТАСС «Дождавшихся» становится больше – военкор «Комсомольской правды» пообщался с семьей «подземных жителей» из пригорода Константиновки.