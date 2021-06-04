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Глава Supermicro выступит с докладом на COMPUTEX 2021 VIRTUAL

1 июня 2021 года (COMPUTEX 2021 Virtual) президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang) представит обновленную информацию о компании и подробное описание новейших разработок по серверам и средствам хранения данных.

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