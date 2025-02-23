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Рябков: никакой встречи России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится

Рябков: никакой встречи России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится

Никакой встречи Российской Федерации и Соединенных Штатов 25 февраля в Эр-Рияде не готовится. Об этом рассказал заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, информирует ТАСС.

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