Рост инфляции в России и снижение цен на мировую нефть. Обзор финансового рынка от 26 февраля

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%, годовая инфляция превысила 10%. Мировые цены на нефть снизились после публикации данных о запасах и добыче сырья в США Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 26 февраля.