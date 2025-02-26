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Рост инфляции в России и снижение цен на мировую нефть. Обзор финансового рынка от 26 февраля

Рост инфляции в России и снижение цен на мировую нефть. Обзор финансового рынка от 26 февраля

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%, годовая инфляция превысила 10%. Мировые цены на нефть снизились после публикации данных о запасах и добыче сырья в США Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 26 февраля.

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