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The New York Times: НАТО боится «хука справа» от Северного флота России

The New York Times: НАТО боится «хука справа» от Северного флота России

Федеральное агентство новостей Россия создает НАТО серьезные проблемы на севере. Об этом рассказал западный журналист Стивен Эрлангер.

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