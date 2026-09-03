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Царьград

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Кавказ и Дальний Восток названы самыми привлекательными для туристов

Кавказ и Дальний Восток названы самыми привлекательными для туристов

Сервис путешествий Туту составил рейтинг самых привлекательных для туристов регионов. Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай лидируют по красоте природы и необычному опыту.

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