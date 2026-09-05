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Прораб Днепропетровщины

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Дефицит кадров и высокая себестоимость строительства стали главными вызовами для девелоперов Украины

Дефицит кадров и высокая себестоимость строительства стали главными вызовами для девелоперов Украины

Украинская строительная отрасль продолжает работать в условиях беспрецедентных вызовов. Девелоперам приходится одновременно решать проблемы нехватки квалифицированных работников, роста стоимости строительных работ и материалов, повышения требований к безопасности объектов, дорогого страхования и затяжных административных процедур.

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