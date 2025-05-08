ЕС использует память о войне для борьбы с Россией — венгерский историк

Одним из направлений войны Европы против России стала фальсификация истории и замалчивание роли СССР в победе над нацизмом, заявил профессор-эмерит венгерского университета имени Лоранда Этвеша историк Тамаш Краус, 8 мая пишут РИА Новости.
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