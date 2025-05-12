США и Китай договорились о торговом перемирии сроком на 90 дней

www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich/dpa США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа в размере 24 процентных пунктов на 90 дней, говорится в заявлении, которое распространило Центральное телевидение КНР.
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