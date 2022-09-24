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Бывший сотрудник Белого дома заявил, что США оплачивают антироссийскую позицию Запада

Бывший сотрудник Белого дома заявил, что США оплачивают антироссийскую позицию Запада

Пол Крейг Робертс, бывший сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана, заявил, что США оплачивают антироссийскую позицию Запада, прокомментировав на своем сайте обращение президента России Владимира Путина к населению России.

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