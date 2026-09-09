Россия введет для граждан Вьетнама безвизовый въезд

В ближайшее время Россия намерена отменить визовые требования для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом страны То Ламом.
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